Le coup de gueule de Kevin De Bruyne à propos du calendrier surchargé

Cadence et décadence.

Présent en conférence de presse à l’occasion du match entre la Belgique et Israël en Ligue des nations, Kevin De Bruyne n’a pas mâché ses mots sur le calendrier surchargé subi par les joueurs. Le milieu de Manchester City accuse la FIFA et l’UEFA de privilégier l’argent plutôt que la santé des joueurs (quelle surprise). Il vise notamment le nouveau format de la Coupe du monde des clubs, dont le planning s’étire jusqu’à la mi-juillet pour les clubs encore en lice.

« Il n’y aura que trois semaines entre la finale de la Coupe du monde des clubs et le premier match de Premier League. Trois semaines de vacances et de préparation pour jouer encore 80 matchs la saison suivante. Le problème est que l’UEFA et la FIFA font des matchs en plus, et on peut essayer de dire quelque chose, aucune solution n’a été trouvée. » Avant d’admettre, l’air dépité, que les instances « s’en foutent. C’est l’argent qui parle. »

Une bonne grosse grève, c’est pour quand ?

