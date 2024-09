Lucas Chevalier : « Il faut essayer de gérer nos émotions »

Miraculés, mais surtout frustrés.

Tenus en échec sur leur pelouse face à Strasbourg, les Lillois pouvaient s’en vouloir au coup de sifflet final. Au micro de beIN Sports, le latéral Thomas Meunier, s’il tenait à rappeler qu’il n’y avait pas eu « que du mauvais non plus », ressassait notamment des erreurs « dans le marquage, le positionnement et le timing ». Surtout, le Belge notait le réalisme froid de ses adversaires, alors que Lille avait le match en main avec ses deux buts d’avance : « C’est malheureux à dire, mais on s’en sort bien avec le 3-3 alors qu’on aurait pu partir sur un 4-0. »

Lucas Chevalier remonté mais pas résigné

Du côté du capitaine Lucas Chevalier, c’était plutôt la soupe à la grimace et il n’a pas caché avoir eu du mal à encaisser ce passage à vide avant de rentrer aux vestiaires. « En menant 2-0 c’était difficile d’accepter de se faire revenir avant la mi-temps, a-t-il déclaré après le match. J’étais négatif à la mi-temps, j’avais l’impression qu’on retombait dans nos travers. » Un certain fatalisme finalement requinqué par le sursaut d’orgueil des siens : « Je suis fier de l’état d’esprit des gars à la fin parce que ce n’est pas facile cette situation. »

Relancé sur une potentielle négativité à la pause, le capitaine n’a pas cherché à éluder la question, concédant une certaine nervosité : « Il faut essayer de gérer nos émotions. On reste humains, et se faire revenir comme ça alors qu’on avait la maîtrise du match, c’était difficile à accepter. Après c’est peut-être aussi une manière de se dire les choses et de se remotiver. » Malgré la déception, le jeune portier n’a pas caché avoir été impressionné par le Racing qui selon lui, « va emmerder plus d’une équipe cette année ».

Et dire que quelques minutes plus tôt en interview d’après-match, le capitaine strasbourgeois Habib Diarra déclarait ne pas vouloir écouter les bruits de couloir qui feraient des Alsaciens la bonne surprise de la saison.

