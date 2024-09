Pronostic Lille Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg joue un sale tour à Lille

Lille sort d’un très bon exercice conclu à la 4e place du classement général et joue la Ligue des champions. Mardi dernier, les Lillois se déplaçaient à Lisbonne pour y défier le Sporting. En 2 minutes, le match a totalement changé puisque les Portugais ont ouvert le score et Angel Gomes a été expulsé. Cette défaite confirme la mauvaise passe des hommes de Bruno Genesio qui restent sur 4 défaites de rang. En effet, les Nordistes avaient déjà perdu à Prague en barrages retour de C1, et en Ligue 1 face au PSG et plus surprenant à Saint-Étienne. Ce samedi, Genesio joue gros car un mauvais résultat pourrait le mettre sous pression, et cela d’autant plus que le président Létang a déjà montré des signes d’agacement. Pour la réception de Strasbourg, l’ancien coach de l’OL devrait aligner son meilleur XI avec David, Cabella ou Zhegrova.

En fa,ce Strasbourg avait été à l’origine de plusieurs inquiétudes durant l’intersaison. En effet, le départ de Patrick Vieira, seulement 1 an après son arrivée, et un recrutement qui a mis longtemps à se dessiner en étaient les principales raisons. De plus, le Racing a misé sur un entraîneur inconnu en la personne de Liam Rosenior. Ce dernier a semble-t-il déjà conquis tout le monde en Alsace car les débuts de Strasbourg sont plutôt intéressants. En effet, les partenaires de Petrovic ont seulement perdu à Lyon au terme d’une rencontre folle (4-3). Avant cela, le club alsacien avait signé un nul à Montpellier et avait surtout infligé une lourde défaite à Rennes (3-1). Le week-end dernier, le Racing avait parfaitement débuté avant de subir en seconde période face au SCO d’Angers, qui a logiquement égalisé (1-1). Dans cette formation, on retrouve l’ancien portier de Chelsea Petrovic, mais aussi Doué, Andrey Santos, Bakwa, Emegha et le petit dernier Nanasi. Le Suédois a inscrit 2 buts depuis son arrivée. Solide, Strasbourg semble en mesure de ramener un nul de Lille qui reste sur 4 défaites consécutives.

