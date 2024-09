Lille et Strasbourg font du surplace malgré un spectacle offensif

Lille 3-3 Strasbourg

Buts : Zhegrova (15e et 27e) et David (84e SP) pour Lille // Andrey Santos (30e), Emegha (42e) et Nanasi (66e) pour Strasbourg

Vivement octobre pour Lille.

Mené 3-2 après avoir mené 2-0, le LOSC s’en sort finalement avec un match nul presque heureux face à Strasbourg au stade Pierre-Mauroy (3-3). Pas de quoi redonner le sourire à des Lillois qui n’ont toujours pas gagné le moindre match en septembre (défaite contre le PSG et Saint-Étienne en Ligue 1 et défaite face au Sporting en Ligue des champions).

Tout avait pourtant parfaitement bien débuté pour le LOSC avec un super mouvement entre Meunier, Angel Gomes et Edon Zhegrova qui ouvre le score du pointu (1-0, 15e). En feu depuis le début de saison, le Kosovar double même la marque quelques minutes plus tard en étant au rebond offensif d’une frappe de Meunier repoussée par Đorđe Petrović (2-0, 27e). Sauf qu’il en faut plus pour guérir un dogue malade, et Strasbourg l’a prouvé. D’abord avec Andrey Santos en renard des surfaces après une double parade de Lucas Chevalier (2-1, 30e). Puis par le géant Emanuel Emegha qui reprend de la tête un centre parfait du Portugais Diego Moreira (2-2, 41e). Deux buts lors desquels la passivité défensive des Lillois s’est montrée criante.

Des montagnes russes

La pause aurait pu faire du bien au LOSC. C’est finalement tout le contraire. Il y a d’abord eu ce but d’Andrey Santos sur corner finalement refusé par la VAR, puisque Saïdou Sow était hors jeu lorsque son dos a détourné le coup de casque de son coéquipier brésilien (56e). Dix minutes plus tard, l’arbitre ne pouvait, en revanche, rien faire pour sauver les hommes de Bruno Genesio lorsque Nanasi est parti de sa propre surface avant d’effectuer un double une-deux avec Emegha et de conclure en toute sérénité une contre-attaque éclair (2-3, 66e). À genoux, les Dogues ne tiennent qu’aux mains fermes de Lucas Chevalier qui repousse les tentatives de Bakwa (75e) et d’Emegha (77e). Et comme face à Lyon, Strasbourg a rappelé la jeunesse de son effectif lorsque Senaya a fauché Tiago Santos dans la surface, offrant ainsi la possibilité à Jonathan David de gratter un match nul sur un penalty tout mou dans l’axe (3-3, 81e). Le LOSC a bien essayé d’arracher la victoire dans les dernières minutes, mais les Lillois ne méritaient pas mieux.

Les supporters du LOSC peuvent souffler : le prochain match à domicile est la réception du Real Madrid.

