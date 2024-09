Deschamps, Benzema, Diallo... Une pluie d'hommages à Raphaël Varane

Un bon coup de vieux.

Ce mercredi, les hommages fleurissent sur les réseaux sociaux après que Raphael Varane a annoncé la fin de sa carrière sur son compte Instagram. Parmi les joueurs ayant le plus joué avec l’ancien du Real Madrid, Karim Benzema y va de sa story Instragram et lâche un « Bravo, fumier de haut standing. » Du KBNueve dans le texte.

Les anciens clubs du champion du monde réagissent eux aussi : « Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à un joueur qui fait déjà partie de la légende de notre club. (…) Raphaël Varane restera à jamais dans le cœur de tous les supporters madrilènes comme l’un des grands défenseurs centraux de l’histoire du Real Madrid et pour avoir toujours représenté les valeurs de notre club. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie », balance le Real dans un communiqué.

« Tu as représenté nos couleurs avec grande classe au cours de tes trois saisons à Old Trafford. Nous te remercions pour ton humilité, ton leadership et ton engagement. Puissent ces qualités vous servir dans votre prochaine aventure. Rouge une fois, Rouge toujours », tweete Manchester United.

