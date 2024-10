Côme officialise la nomination de Raphaël Varane dans son conseil d'administration

Pas le temps de profiter de la retraite.

Retraité des terrains depuis un mois, Raphaël Varane a officialisé son nouveau poste. L’ancien international français reste dans son dernier club, Côme, et intègre le conseil d’administration du club de la ville du bord du lac. Il sera en charge de la jeunesse, de l’éducation et de l’innovation, lui qui s’est livré en longueur cette semaine sur la nécessité de prendre soin des footballeurs.

« Cette nouvelle phase de ma carrière ressemble à une seconde naissance, pas à une fin, a expliqué l’ancien défenseur central dans un communiqué. Je ne dis pas au revoir au football. Rejoindre le comité de développement de Como 1907 me passionne et j’ai hâte de faire partie d’un projet ambitieux qui correspond à mes valeurs. Ensemble, nous investirons dans le développement des jeunes, élargirons les opportunités éducatives et innoverons en matière de solutions produits pour donner vie à la vision du club. »

Como 1907 is pleased to announce the appointment of Raphaël Varane as a board member.

Recently retired from professional football, @raphaelvarane will bring his experience and leadership to this new role, marking the next chapter of his career off the pitch.

Varane will… pic.twitter.com/7uNyE7Y6RI

— Como1907 (@Como_1907) October 19, 2024