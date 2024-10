Quand Luca Toni reproche à Pep Guardiola d’avoir précipité la fin des numéros 9… et de sa carrière

Sa longue chevelure nous avait manqué.

Pendant près de 20 ans, en dehors de sa parenthèse munichoise, de 2007 à 2010, Luca Toni a empilé les buts dans à peu près tous les clubs de la Botte, dans son style caractéristique de renard. Mais l’international italien, retraité depuis 2016, aurait aimé faire encore plus. Dans une vidéo prise au cours d’un repas en compagnie de Pep Guardiola, il reproche à ce dernier d’avoir précipité la fin des buteurs purs et ainsi (indirectement) la fin de sa carrière personnelle.

« On dit qu’il fait partie de ceux qui ont changé le football, mais le faux 9 a ruiné le football, a lancé le champion du monde 2006 en filmant la scène. J’ai passé quatre ans sans trouver d’équipe ! »

😅 Luca Toni tells Guardiola he ruined football with the false 9

“I couldn’t find a team for 4 years because of you” pic.twitter.com/TcA3PSbi4X

— Italian Football TV (@IFTVofficial) October 16, 2024