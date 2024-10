Fàbregas voit très grand avec Côme

Côme on se retrouve.

Cesc Fàbregas est l’entraîneur le plus jeune à officier actuellement en Serie A à 37 ans. L’Espagnol, à la tête de Côme, réalise un début de saison honnête avec deux victoires en sept journées de championnat, contre l’Atalanta et le Hellas Vérone. Le promu se positionne 14e du classement avec huit points, seulement trois de moins que le Milan, sixième. Interrogé lors du Festival du sport à Trento, l’ancien milieu de terrain a affirmé qu’il comptait s’inscrire dans la durée.

« Je voulais un projet à long terme, explique-t-il. Je savais que je pourrais terminer ma carrière de joueur ici et commencer celle d’entraîneur. C’est un projet ambitieux, mais nous n’en sommes qu’au début. J’ai la chance d’être dans un club solide et mon rêve est d’emmener Côme le plus loin possible. Je me vois ici pour de nombreuses années encore. » Le champion du monde 2010 estime d’ailleurs que voir Côme jouer une compétition européenne, « ce n’est pas fou d’y penser, c’est un rêve. Nous espérons y parvenir un jour. »

Les dents rayent le parquet.

