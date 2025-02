Randal Kolo Muani bat des records en Serie A

On nous aurait donc menti ?

Buteur pour sa première, le 25 janvier sur la pelouse du Napoli (défaite 2-1), puis auteur de deux doublés consécutifs, une semaine plus tard face à Empoli (4-1) et ce vendredi à Côme (1-2), Randal Kolo Muani (26 ans) réussit des débuts tintamarresques sous les couleurs de la Juventus, où il est prêté par le Paris Saint-Germain (il n’était pas qualifié pour disputer le match de Ligue des champions contre Benfica, le 29 janvier).

1 – Randal Kolo Muani has become the first player to score five goals in his first three Serie A appearances in the three points for a win era (since 1994/95). Pioneer.#ComoJuventus pic.twitter.com/pHnY3AS6zk

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2025