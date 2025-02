Kolo Muani, la Juve lui va déjà si bien

Peut-être aurait-il passé une longue soirée, dans le froid sec de la porte d’Auteuil, emmitouflé dans sa doudoune, à cirer le banc du PSG contre Monaco en espérant un score fleuve pour que Luis Enrique ouvre son banc. Peut-être aurait-il simplement été confortablement installé chez lui, dans son canapé, la Play sur la télé et le match sur l’ordi, hors groupe, comme il l’a été depuis le 15 décembre et jusqu’à son départ pour la Juventus fin janvier. Ou peut-être aurait-il même pu se retrouver dans le camp d’en face, sous les ordres d’Adi Hütter sous le charme et parce que la situation s’y prêtait. Finalement, Randal Kolo Muani a rejoint l’Italie pour se relancer. Après des débuts réussis (est-ce vraiment surprenant ?), c’est le Como de Cesc Fàbregas qu’il s’apprête à faire trembler (20h45).

Un goût retrouvé pour le but

Il n’y avait qu’à le voir s’entraîner alors même que son prêt n’avait pu être officialisé pour des problèmes administratifs et qu’il n’avait pas encore intégré l’effectif piémontais pour se rendre compte que le bonhomme avait besoin de changer d’air. Prêté dans le Piémont, « RKM » y a troqué ses pieds bots pour mettre la Botte à ses pieds. Efficace au possible depuis son arrivée à Turin, l’international tricolore vient de planter trois buts lors de ses deux premières apparitions avec les Bianconeri. Buteur pour sa première contre le Napoli malgré la défaite, il a récidivé dès sa deuxième sortie, avec en prime un doublé en trois minutes contre Empoli et la victoire.

De quoi soigner les stats, mais aussi le moral, pas au beau fixe ces derniers temps. Il faut dire qu’il a mis fin à une sacrée disette. La dernière fois qu’il avait fait trembler les filets, c’était avec le maillot Bleu sur les épaules, face à la Belgique, alors qu’avec Paris, il fallait remonter au 1er septembre contre Lille, une éternité. Élu homme du match contre Empoli, il réussit à combiner efficacité et consistance sur l’entièreté d’une rencontre. Suffisant pour intriguer la presse locale, qui le qualifie déjà de « Super Kolo », et enflammer les tifosi qui placent beaucoup d’espoirs en lui.

L’appétit vient en mangeant

D’autant que ses trois réalisations portent le sceau du buteur en confiance et du renard des surfaces. Son but contre le Napoli, d’une frappe en pivot, montre qu’il n’a pas pris le temps de cogiter ; son égalisation contre Empoli, pleine d’abnégation et de sang-froid, a confirmé qu’il était un vrai buteur ; alors que son deuxième pion est signe de la bonne passe du buteur à qui tout va réussir. À l’heure de faire son choix, il n’était pourtant pas écrit que ce serait à la Juventus qu’il s’éclaterait autant, au sein d’une formation qui ne brille pas par ses envolées offensives. Malin, il n’a pas choisi la facilité et le confort d’une Bundesliga qu’il a déjà martyrisée, mais plutôt la rudesse d’une Serie A qu’il va apprendre à découvrir et qui a déjà appris à le connaître. S’il continue sur sa pente ascendante, Kolo Muani devrait avoir pléthore de prétendants cet été et un choix de roi quant à sa future destination, alors qu’il se murmure que les Turinois penseraient déjà à l’acheter définitivement.

S’il se plaît visiblement à Turin, il y a une immense carte à jouer avec la méforme de Dušan Vlahović. Au point de faire douter Thiago Motta, qui n’a pas manqué de le titulariser lors de ses deux premiers matchs. L’ancien milieu, qui apprécie sa polyvalence, et qui a justifié ses 90 minutes du week-end dernier par sa capacité à pouvoir jouer côté gauche, a d’ailleurs une idée précise de ce qu’il attend de ses deux attaquants, offensivement, avec beaucoup de présence dans la surface, et défensivement, avec un contre pressing immédiat. « Ils doivent faire beaucoup de choses et ils le savent bien », a-t-il ainsi savamment indiqué. Alors qu’il soulignait avant le match face à Benfica qu’il n’était pas facile de choisir entre Vlahović et sa recrue, il mettait tout de même en avant le fait « qu’un joueur de son niveau peut élever le niveau de notre équipe ». Mais attention, il ne s’agirait pas de ne pas prendre pour acquis ces performances et encore moins de s’en satisfaire : « Je suis convaincu que Randal peut encore faire mieux », a-t-il ainsi déclaré en conférence de presse avant le match face à Como.

Passé par la Juventus lui aussi, Luca Toni et ses 157 buts en Serie A sont en tout cas intrigués par un joueur dont l’impact immédiat l’a « frappé », mais à qui il ne prête pas les mêmes qualités que le Serbe, « un vrai tueur », comme il l’a confié à la Gazzetta dello Sport. Après avoir commencé son aventure italienne, il sera enfin disponible dans deux petites semaines pour les barrages de Ligue des champions, alors que la Juventus sera opposée au PSV Eindhoven. Suffisant pour redonner un peu d’allant aux ambitions européennes de la Vieille Dame ? Face à Côme ce vendredi soir, il pourrait en tout cas devenir le premier joueur à marquer lors de ses trois premières apparitions avec les Juventini. Randal Kolo Muanistorique ?

