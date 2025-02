Ce qu’il faut retenir du week-end

Dembélé, Kolo Muani, Yamal : Les notes du week-end

Par Florian Manceau le Lundi 03 Février à 06:00 Article modifié le Dimanche 02 Février à 23:45

Dribbles rocambolesques, triplés dantesques, doublés cannibalesques… En ce premier week-end de février, les joueurs offensifs étaient pressés et ont eu de l'inspiration face aux cages. Malheureusement pour les défenseurs et les gardiens de but, les copies sont donc globalement bonnes.