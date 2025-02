Un Chris Wood record avec Nottingham

Un coup de mou et ça repart, pour Forest.

Balayé par Bournemouth la semaine passée (5-0), Nottingham Forest ne gamberge pas, ce samedi, pour la réception de Brighton : déjà 4-0 pour l’équipe de Nuno Espírito Santo à l’heure de jeu. Forcément, le buteur attitré de l’équipe du shérif a planté (de la tête).

Avec ses quinzième et seizième réalisations de la saison en Premier League, en plus de battre son record en carrière sur une saison dans l’élite, Chris Wood est même devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire de Forest en Premier League. Et à ce rythme, il pourrait bien rattraper Stan Collymore et ses 22 pions avant la fin de la saison.

Il n’est pas fait du même bois que la concurrence.

