La belle fête du Tours FC avant sa liquidation judiciaire

Dernière danse.

Le Tours FC a vécu des heures sombres ces dernières semaines, touché par une descente aux enfers devenue inéluctable. Cette semaine, les employés du club ont appris une mauvaise nouvelle supplémentaire : la liquidation de la société du club, actée par la cour d’appel du tribunal d’Orléans. Il restait donc une chose à faire, une fois l’information digérée : une belle fête pour peut-être acter pour de bon la fin d’un club historique du football français. Et elle a eu lieu, ce samedi soir, avec une victoire fleuve des Tourangeaux face à Chambray (10-0) en Régional 1 et une communion entre joueurs et supporters.

Les joueurs du @ToursFC célèbrent une dernière victoire 10-0 face au Chambray -FC. C'est le dernier match du @ToursFC avant sa liquidation prononcée par la cour d'appel d'Orléans#football #stadedelavalléeduCher #Tours pic.twitter.com/HZs0zZoYVY — ici Touraine (@icitouraine) February 1, 2025

Il s’agissait là du dernier match de Tours cette saison, alors que celle-ci aurait dû prendre fin le 25 mai prochain…

Le Tours FC au bord de la disparition