Sur le départ, Léo Schwechlen témoigne sur la situation du Tours FC

Une cagnotte leetchi et le Tours est joué.

Après avoir fait le tour de la Turquie, Leo Schwechlen avait fait son retour à Tours en novembre 2023. Ce mercredi, le capitaine a annoncé son départ à l’antenne de la radio locale, Ici Touraine, tout en prenant le soin de rendre compte de la situation dans laquelle il laisse le club. Et sans surprise, celle-ci est « déplorable ».

2025, le début de la fin

Le départ de Schwechlen est un évènement marquant, à l’impact significatif et probablement le premier d’une série quasiment inévitable. À cela s’ajoute, le combo digne de StreetFighters 4, de procès auxquels le Tours FC devra faire face les 14 et 16 janvier, pour des procédures de liquidation judiciaire. Cela vient s’ajouter à la rageante disqualification sur tapis vert en Coupe de France face à Lorient le 21 décembre dernier. Depuis leur 14e place de National, les joueurs de Bryan Bergougnoux ne peuvent qu’assister passivement à la chute du club d’Indre-et-Loire.

Léo Schwechlen vient apporter son témoignage, expliquant sa décision de partir : « C’est malheureux à dire, mais quand on se retrouve à devoir avancer des salaires et des loyers à d’autres joueurs qui sont en situation précaire, c’est qu’il y a un vrai problème quelque part. C’était très compliqué ». Il rajoute : « J’avais un contrat fédéral minimum pour être inscrit. Mais la partie majeure de mon salaire n’a jamais été versée depuis le début de la saison ». Si les salaires sont impayés, c’est que le club ne peut rien payer du tout. Ainsi les infrastructures, sans mauvaise blague, en payent les frais : « On nous a enlevé les douches des vestiaires car l’entreprise en charge de cela n’avait pas été payée par exemple. »

Définitivement, ça pue.

Le Tours FC serait de nouveau sous la menace d’une liquidation judiciaire