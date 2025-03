Un Français remporte le prix Puskas du foot amateur

Ce n’est pas encore le VRAI Prix Puskas, mais c’est déjà pas mal.

Le prix People’s Puskas 2024, organisé par la plateforme Veo et ayant pour objectif de récompenser le plus beau but inscrit par un amateur, connait son élu pour 2024. Son nom ? Jonathan Le Ner ! Le grand Jo, comme on aime le nommer dans le milieu du « but de fou ». Ou JLN7, mais ça claque moins…

Bref, ce joueur de Régional 2 dans le Maine-et-Loire a gagné ce trophée prestigieux en devançant son opposant, lui aussi Français, de seulement 88 voix.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le milieu de 35 ans a claqué une bicyclette de l’extérieur de la surface, directement en lucarne. Un geste qui fait de lui l’heureux élu, alors qu’ils étaient plus de sept millions à postuler au titre au départ. Il a réussi à se faire une place dans le top 8, puis les votes ont fait le reste. Le joueur de l’Avenir Sport Saint-Pierre Montrevault va donc se voir remettre le trophée dans quelques semaines.

L’immense réservoir du foot français.

God Save the Tuchel