Un club mexicain exclu de la Coupe du monde des clubs ?

Pachucasse toi.

Sur son site internet, la FIFA a annoncé que le Club León ou le C.F. Pachuca sera prochainement exclu de la Coupe du monde des clubs parce qu’ils « ne remplissent pas les critères sur la multipropriété ». L’instance estime que les deux clubs mexicains appartiennent au même groupe, le Grupo Pachuca, et que cela empêche de les retrouver dans la même compétition.

Les deux clubs ont publié un communiqué pour contester cette décision. Le club de Pachuca avance que les « fondements de cette décision » ne lui ont pas été communiqués et qu’il compte faire appel de cette décision auprès des instances judiciaires et sportives les plus importantes, assurant que toutes les preuves et les documents attestant de l’indépendance des deux clubs avaient été présentés avec transparence.

Le Club León se trouve dans le groupe D avec Flamengo, l’ES Tunis et Chelsea, quand Pachuca est tombé dans le groupe H avec le Real Madrid, Al-Hilal et le RB Salzbourg. La Coupe du monde des clubs se jouera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

Qu’ils règlent le problème au chifoumi.

