Deuxième agression en moins d'une semaine pour James

Décidemment, James Rodríguez a une cible dans le dos au Mexique…

Lors du tournoi de clôture du championnat mexicain ce mercredi, León s’imposait 2-1 à l’extérieur face à Pachuca. Mené 1-0 jusqu’au temps additionnel de la première mi-temps, les visiteurs trouvent le chemin des filets, laissant l’espoir d’une victoire renaître. Mais Elias Montiel, le milieu mexicain de Pachuca sabote sa propre équipe avec une faute sauvage sur James Rodríguez qui lui vaudra un rouge.

CRIMINAL, no creo que haya otro adjetivo para describir la agresión de Elías Montiel sobre James Rodríguez. Así como se ha alabado su talento, hoy se critica su imprudencia y "locura". ROJA CLARA.pic.twitter.com/nOw55xIH8e — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 6, 2025

Un dos comme un paillasson

Dans les arrêts de jeu de la première période, les joueurs de León sortent du pressing adverse, et lorsque James, positionné comme un milieu relayeur reçoit le ballon, Montiel, arrive dans son dos, tentant un contrôle aérien zlatanesque. Résultat des courses, il confond le dos de James Rodriguez avec un paillasson et vient essuyer son crampon sur la nuque du Colombien, lancé à pleine vitesse. L’acte aurait pu être très dangereux mais le pire dans tout cela, c’est que lui et ses coéquipiers se permettent encore de réfuter le carton rouge auprès de l’arbitre…

Ramasse Rodriguez !

Un coach suspendu pour avoir donné un coup de pied à James Rodríguez