Le propriétaire de Pachuca et d’Oviedo visé par un mandat d’arrêt

Digne des moins bonnes télénovelas.

Le football mexicain vit un épisode inédit. Jesús Martínez, président du Grupo Pachuca et propriétaire du Real Oviedo et du club Pachuca, ainsi que Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, représentant légal du club, font l’objet d’un mandat d’arrêt émis par un juge de México pour « désobéissance de particuliers aggravée ». Convoqués à comparaître à deux reprises, les dirigeants ont préféré se délecter du football champagne d’Oviedo, 19e de La Liga.

Une autre histoire de droits TV

L’affaire est liée à une ancienne relation contractuelle avec Fox Sports México, dont les mesures conservatoires avaient empêché la diffusion de certains matchs. Le club des Tuzos continuait de diffuser ses propres matchs sans en avoir les droits. Le groupe Pachuca explique dans un communiqué que le contrat avec Fox Sports avait été résilié et remplacé par un nouvel accord, validé par la justice.

📄 | COMUNICADO DE PRENSA - GRUPO PACHUCA pic.twitter.com/OdStfsGJFv — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 29, 2025

Malgré tout, le juge a ordonné l’arrestation des deux hommes, qui pourraient être incarcérés au Mexique. De son côté, le Grupo Pachuca affirme rester confiant dans le rétablissement de la légalité et promet que le différend sera résolu au bénéfice des supporters et du football mexicain.

