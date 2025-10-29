S’abonner au mag
  • Mexique
  • Pachuca

Le propriétaire de Pachuca et d’Oviedo visé par un mandat d’arrêt

MH
Le propriétaire de Pachuca et d’Oviedo visé par un mandat d’arrêt

Digne des moins bonnes télénovelas.

Le football mexicain vit un épisode inédit. Jesús Martínez, président du Grupo Pachuca et propriétaire du Real Oviedo et du club Pachuca, ainsi que Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, représentant légal du club, font l’objet d’un mandat d’arrêt émis par un juge de México pour « désobéissance de particuliers aggravée ». Convoqués à comparaître à deux reprises, les dirigeants ont préféré se délecter du football champagne d’Oviedo, 19e de La Liga.

Une autre histoire de droits TV

L’affaire est liée à une ancienne relation contractuelle avec Fox Sports México, dont les mesures conservatoires avaient empêché la diffusion de certains matchs. Le club des Tuzos continuait de diffuser ses propres matchs sans en avoir les droits. Le groupe Pachuca explique dans un communiqué que le contrat avec Fox Sports avait été résilié et remplacé par un nouvel accord, validé par la justice.

Malgré tout, le juge a ordonné l’arrestation des deux hommes, qui pourraient être incarcérés au Mexique. De son côté, le Grupo Pachuca affirme rester confiant dans le rétablissement de la légalité et promet que le différend sera résolu au bénéfice des supporters et du football mexicain.

Un nouvel investissement à venir pour Zack Nani ?

Un premier entraîneur limogé en Liga cette saison

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!