Barcelone ne lâche pas le Real

Real Oviedo 1-3 FC Barcelone

Buts : Reina (33e) // Garcia (56e), Lewandowski (70e), Araújo (88e)

Action, réaction.

Mené au score à Oviedo, le FC Barcelone a retourné la situation grâce à trois buts en deuxième période (1-3). Le promu a cru à l’exploit lorsqu’Alberto Reina a placé un lob de 40 mètres, sans contrôle, directement dans la cage (1-0, 33e). Une sanction bien méritée pour la sortie totalement foirée du gardien barcelonais Joan Garcia. Mais un mauvais Garcia peut en cacher un bon, et Eric a égalisé en renard des surfaces après une parade d’Escandell (1-1, 56e).

L’éternel Robert Lewandowski, probablement inspiré par Olivier Giroud, a ensuite donné l’avantage aux Blaugrana d’une tête bien sentie (1-2, 70e). Ronald Araújo s’est occupé de plier l’affaire sur corner, lui aussi de la tête (1-3, 88e). Privé d’Alejandro Balde, Lamine Yamal, Fermín ou encore Gavi, le Barça remplit sa part du contrat et revient à deux points du Real Madrid avant un périlleux enchaînement de deux réceptions : la Real Sociedad dimanche et le PSG mercredi.

Santi Cazorla était titulaire pour la première fois de la saison, mais ça n’a pas suffi.

