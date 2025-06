Le Real Oviedo de Cazorla promu en Liga

El Mago tient son magot.

Malgré un but de retard à rattraper suite au match aller, le Real Oviedo a arraché son ticket pour la Liga ce samedi contre Mirandes (3-1). Un sacré moment pour Santi Cazorla (40 ans), qui avait présenté ce match comme « le plus important de sa carrière ». Buteur sur coup franc en demi-finales, l’ancien international a remis ça, cette fois en transformant son penalty avec un sang froid à toute épreuve (39e), pour répondre à l’ouverture du score de Joaquin Panichelli et égaliser.

Oviedo, qui alignait d’entrée Haissem Hassan, ancien de Châteauroux, a ensuite pris l’avantage par Ilyas Chaira, dès l’entame de la deuxième période (52e), et poussé son adversaire en prolongation. Où le vétéran Francisco Portillo (35 ans) a fait basculer pour de bon le destin des Azules (103e). Oviedo, qui n’a plus évolué en Liga depuis 2000-2001, rejoint ainsi Levante et Elche dans l’ascenseur. En revanche, Mirandes devra encore attendre avant de goûter à l’élite.

98 ans à patienter, ça commence à faire long.

Mirandés à un match d’une montée historique en Liga