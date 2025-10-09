Un premier entraîneur limogé en Liga cette saison

Six petits points et puis s’en va.

Le club du Real Oviedo a officialisé ce jeudi via un communiqué le départ de son entraîneur Veljko Paunović. Arrivé en mars dernier, le Serbe avait été le grand artisan de la montée historique du club asturien dans l’élite, 24 ans après sa dernière apparition en première division.

Mais son aventure en Liga aura été de courte durée : en huit journées de championnat, le technicien de 48 ans n’a enregistré que deux victoires pour six défaites, poussant la direction à mettre un terme à sa mission.

Remercié dans tous les sens du terme

À travers son communiqué, le club a tout de même tenu à remercier Paunović pour ses services, dont ceux en fin de saison dernière en Liga 2 : « Le Real Oviedo tient à exprimer sa gratitude à Veljko Paunović et à son personnel technique pour leur professionnalisme, leur engagement et leur dévouement pendant leur passage à la tête de l’équipe. Sous sa direction, le Real Oviedo a réalisé la promotion tant attendue en Primera División, un succès historique qui restera à jamais dans la mémoire de l’Oviedismo. »

Ouf, Adi Hütter ne sera pas le seul entraîneur limogé pendant cette trêve.

