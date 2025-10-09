S’abonner au mag
Didier Deschamps veut de l’humilité pour le match entre la France et l’Azerbaïdjan

Pas de relâchement

Interrogé en conférence de presse à la veille du match face à l’Azerbaïdjan, Didier Deschamps a prévenu ses troupes face à un possible relâchement contre une nation moins clinquante : « C’est difficile de préparer ces matchs. Le plus important, c’est de ne pas commencer le match en se disant qu’on va faire la différence d’un moment à un autre. Ils (l’Azerbaïdjan) restent sur un match nul contre l’Ukraine (1-1), sept joueurs jouent à Qarabağ, qui fait un bon début de parcours en Ligue des champions. On respecte tous les adversaires. »

Le haut niveau, ton univers impitoyable

Alors que la sélection nationale fait face à une cascade de blessures, DD tient à concerner tout le monde, en faisant un turnover dans son onze de départ, « que ça puisse être un peu mixé sur le match de demain ».

« Il s’agit d’avoir de l’humilité, sans avoir de crainte. C’est le haut niveau, il peut être impitoyable. On a six points, on est bien positionnés, le plus important c’est le match de demain, et après, ce sera le suivant », a expliqué Deschamps sans aucune langue de bois (oui, oui), en espérant voir les Bleus se rapprocher du sans-faute sur la route du Mondial 2026.

Un jeu d’enfants.

