Giroud pense que Lille sera le dernier club de sa carrière

Invité de l’After Foot ce jeudi soir, Olivier Giroud s’est livré sur de nombreux sujets, dont sa retraite. L’avant-centre de 39 ans a révélé que le LOSC, avec qui il a déjà marqué trois buts en huit apparitions (TCC), pourrait « très certainement » être son dernier club.

🗣️ "Si sur un match ou un rassemblement, il y a besoin de dépanner... Ce n'est pas mon style de refuser une sélection." 🇫🇷 Olivier Giroud évoque l'équipe de France au micro de l'@AfterRMC pic.twitter.com/yHa90FvzeN — After Foot RMC (@AfterRMC) October 9, 2025

Il a tourné la page avec les Bleus, mais…

Loquace, le recordman des buts en équipe de France (57 en 137 sélections) n’a pas pu s’empêcher de glisser quelques mots sur les Bleus. Même s’il a pris sa retraite internationale, l’ancien buteur d’Arsenal et Chelsea reste néanmoins à la disposition du sélectionneur : « Il faudrait vraiment qu’il y ait une énorme hécatombe pour m’appeler, a posé Giroud. Là, il manque cinq attaquants et le coach ne m’appelle pas. Il a bien compris que j’avais tourné la page. […]S’il y a besoin de dépanner sur un match ou un rassemblement… Ce n’est pas mon style de refuser une sélection, même si j’ai annoncé ma retraite. Pour rendre service, je pourrai le faire. »

Un bon soldat jusqu’au bout.

