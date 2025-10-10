La FIFA veut chambouler la Coupe du monde

En doudounes sur les Champs-Elysées !

Invité de l’assemblée générale de Club européens de football (EFC) ce jeudi, Gianni Infantino, président de la FIFA, en a profité pour évoquer quelques projets en réflexion au sein de la plus haute instance du football. Et parmi ceux-ci, le changement de calendrier des Coupes du monde, qui seraient déplacées en hiver pour certaines éditions. « Il ne s’agit pas seulement d’une Coupe du monde, c’est une réflexion générale, a posé le chauve, dans des propos rapportés par L’Équipe. Même pour jouer dans certains pays européens en juillet, il fait extrêmement chaud. Le meilleur mois pour jouer au football, juin, n’est pas très utilisé en Europe. Je pense que nous avons besoin d’une réflexion plus globale sur ce que nous voulons faire. »

La volonté vise à offrir une équité entre pays

À en croire Infantino, l’objectif est avant tout de permettre à chaque continent et pays d’organiser une Coupe du monde dans des conditions climatiques idéales. Pour rappel, la seule édition disputée en hiver à ce jour, l’a été au Qatar, en 2022. Le prochain tournoi, étalé entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, interroge déjà quant aux fortes chaleurs prévues dans certaines villes américaines, en plein mois de juillet.

L’équité, la FIFA connaît bien, il est vrai.

