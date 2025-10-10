France-Azerbaïdjan : ceux qu’il faudra à garder à l’œil

Ce vendredi soir, l’équipe de France accueille l’Azerbaïdjan au Parc des Princes, pour le compte des qualifications au Mondial 2026. Une équipe sur le papier bien inférieure, qui sort d’une série catastrophique qui a mené au limogeage de Fernando Santos, mais dont les Bleus doivent se méfier. Alors qu’elle a accroché le match nul face à l’Ukraine en septembre (1-1), la formation entraînée par Aykhan Abbasov va s’appuyer sur ses piliers pour créer l’exploit.

Emin Makhmudov : le capitaine à tout faire

L’Azerbaïdjan va vouloir laver l’affront du 6 septembre 1995, quand elle avait pris 10-0 à l’Abbé-Deschamps, la pire défaite de son histoire. Pour y remédier, cette sélection a quelques arguments, bien plus solides qu’il y a 30 ans, dont son capitaine Emin Makhmudov. Formé au Saturn Ramenkoïe en Russie et passé à Boavista, l’expérimenté milieu de terrain (33 ans) évolue du côté du Neftçi Bakou depuis 2017, avec qui il a remporté le championnat en 2021. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection azerbaïdjanaise avec 15 réalisations, il avait crucifié à lui seul la Suède lors des éliminatoires de l’Euro 2024, alors que son équipe était réduite à dix : un doublé dont une patate de forain à 50 mètres que le gardien suédois Robin Olsen n’est pas près d’oublier. Pilier incontournable de la sélection, plaque tournante du milieu de terrain, il avait marqué le but égalisateur face à l’Ukraine le 9 septembre dernier, sur penalty. Orphelins d’Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, les Bleus vont devoir le marquer de près.

Renat Dadashov : le buteur voyageur

Né en Allemagne, Renat Dadashov a tout de suite été bercé dans le sport. Pour cause, un père ancien international azerbaïdjanais de water-polo, et un grand frère, Rufat qui a aussi joué pour la sélection de football. Mais lui a décidé de voyager. Formé à Leipzig et Francfort, il a évolué par la suite à Estoril, Wolverhampton, Tondela, au Grasshoper Zurich, puis en Turquie, avant d’atterrir en Pologne cet été, au Motor Lublin. Sélectionné avec les jeunes de l’Azerbaïdjan puis ceux de l’Allemagne (où il inscrit 13 buts en 15 matchs), il choisit en 2017 la Terre de Feu, avec laquelle il a depuis disputé 39 matchs. Beau bébé d’1,88m, il va donner du travail à la charnière centrale des Bleus.

Toral Bayramov et Elvin Jafarguliyev : les latéraux made in Qarabağ

Ces deux-là, il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Nés à quatre mois d’écart, ils jouent tous les deux depuis le début de leur carrière à Qarabağ , qui a réussi un impressionnant début de saison en Ligue des champions, notamment avec la victoire face à Benfica (3-2). Le premier peut jouer aussi au milieu, et possède des statistiques plus que correctes en club (18 buts en 120 apparitions). Le second avait de son côté impressionné en mars dernier face à Haïti, poussant le sélectionneur adverse, Sébastien Migné, à en dire le plus grand bien : « Un latéral qui a une très bonne qualité de centre, qui pourrait évoluer dans pas mal d’équipes en Europe. » Un latéral très offensif, qui produit « beaucoup de situations dangereuses, et qui dédouble beaucoup côté gauche. Mais cela signifie qu’il peut être pris dans son dos. » Une aubaine ou un danger pour les Bleus ?

