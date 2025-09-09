Groupe D : l’Ukraine accrochée en Azerbaïdjan

La voie est libre pour les Bleus !

Dans l’autre match du groupe D, qui se jouait plus tôt (18h), l’Azerbaïdjan et l’Ukraine se sont quittés sur un match nul (1-1). Pourtant mis sur de bons rails par l’ouverture du score de Georgiy Sudakov, les Ukrainiens ont été rejoints dans les vingt dernières minutes par une égalisation sur penalty d’Emin Mahmudov.

Les deux autres adversaires de l’équipe de France dans ce groupe qualificatif pour la Coupe du monde 2026 occupent donc respectivement les quatrième et troisième places, alors que les hommes de Didier Deschamps jouent l’Islande ce mardi soir au Parc des Princes.

Un nul entre Azerbaïdjanais et Ukrainiens peut faire l’affaire des Bleus, étant donné qu’en cas de victoire ils pourraient déjà se détacher de leurs adversaires du groupe D. Trois points supplémentaires permettraient à la France de garder l’Islande à trois points, et les deux derniers du groupe à cinq unités.

Raison de plus pour prendre du plaisir à regarder les Bleus.

