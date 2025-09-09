S’abonner au mag
Les Bleus avec Marcus Thuram titulaire en ailier contre l'Islande

Les Bleus avec Marcus Thuram titulaire en ailier contre l’Islande

Du grand Didier Deschamps.

À quelques minutes du coup d’envoi de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du monde entre la France et l’Islande, les compos sont tombées. Comme face à l’Ukraine, Didier Deschamps opte pour un dispositif en 4-2-3-1, avec deux changements par rapport à vendredi dernier.

Face aux forfaits d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Marcus Thuram a été aligné sur le front de l’attaque des Bleus. À en croire les différentes compos, le joueur de l’Inter Milan évoluera sur le côté droit, même s’il est très peu probable qu’il évolue plus officieusement en double 9 avec Kylian Mbappé, avec un Michael Olise capable de prendre son côté par intermittence.

Lucas Digne remplacé par Theo Hernandez

Autre changement dans le XI tricolore, du côté de la défense cette fois. Peu convaincant face aux Ukrainiens, Lucas Digne perd sa place de titulaire au profit de Theo Hernandez, pourtant en manque de rythme depuis son départ en Arabie saoudite, du côté d’Al-Hilal.

Place au terrain désormais !

Les notes de France-Islande

