Didier Deschamps fulmine contre l'arbitrage et les blessures après le match face à l'Islande

Didier Deschamps fulmine contre l’arbitrage et les blessures après le match face à l’Islande

Beaucoup de kilomètres en avion et pas assez de points dans la besace.

Didier Deschamps était d’humeur maussade après le match nul de la France en Islande ce lundi (2-2). Après la rencontre, le sélectionneur des Bleus a notamment regretté l’efficacité maximale des Islandais qui a coûté deux points aux siens : « On a eu une très, très grande maîtrise et après bon… Les Islandais ont deux tirs cadrés, deux buts. On n’a pas fait assez dans la percussion. Ce qui me fait rager, c’est la façon dont on prend le deuxième but islandais. On était positionnés très haut, mal positionnés. On s’est fait ouvrir. Ça ne doit pas nous arriver. Voilà ce qui nous empêche de gagner ce match. »

DD a eu aussi un petit mot sur le corps arbitral, à qui il reproche notamment de ne pas avoir annulé le premier but islandais pour une faute sur Manu Koné : « Sur le premier but, il y a faute sur Koné. Parfois, ils (les arbitres) doivent dormir… Il y a eu des décisions aussi sur des petites fautes, peut-être aussi parce qu’il est ici, l’environnement pouvait l’influencer. Mais bon, ce n’est pas l’arbitre qui nous fait faire match nul. »

Malgré ce contre-résultat, Didier Deschamps ne se dit pas inquiet pour la suite des qualifications : « J’ai confiance en mes joueurs. On ne peut pas remplacer comme ça, en claquant des doigts, des joueurs qui ont des automatismes, des repères. Je compose avec les blessures. Comme souvent, quand il y a des blessures, elles sont toutes au même moment. De l’inquiétude ? Il ne manquerait plus que ça… On fait tout pour gagner les matchs. Ce sont des matchs de haut niveau. On aurait pu le gagner, mais il y a de la qualité chez cette équipe d’Islande. »

En voilà un qui n’a pas été charmé par le beau pays islandais.

Les notes des Bleus en Islande

