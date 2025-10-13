- Mondial 2026
- Qualifs
- Islande-France (2-2)
Les notes des Bleus en Islande
Il ne faisait pas si froid que ça au Laugardalsvöllur, mais l’équipe de France a le nez qui coule en repartant d’Islande (2-2). Si les habituels "remplaçants" offensifs ont assuré le service minimum, la défense a pris un sacré courant d’air.
Équipe de France
Mike Maignan
Son premier mandat de capitaine s’est achevé sur une note amère ? Sébastien Lecornu a prouvé que tout le monde peut avoir une seconde chance.
0 note(s)
Jules Koundé
Les températures qui fluctuent, le jour qui décline et la fatigue qui s’accumule : c’est l’automne et c’est comme ça qu’on expliquera le petit manque d’énergie de Julot. Une petite cure de Magnesson ?
0 note(s)
William Saliba
Si vous avez froid en plein milieu de la nuit et que vous cherchez la couverture, c’est William qui l’a emportée en se retournant.
0 note(s)
Dayot Upamecano
On l’a vu partir à l’abordage sur le pressing, facilitant l’égalisation islandaise, alors prudence : le dernier qui a fait un voyage à vide en Islande a fini par faire faillite…
0 note(s)
Lucas Digne
Seul rescapé du dernier match des Bleus à Reykjavik (jusqu’à l’entrée de Coman), le Nordiste a vite repris ses petites habitudes : l’entretien des lignes de touche, une passe dé et peut-être même un petit tour chez son barber préféré. Le local de l’étape.
0 note(s)
Manu Koné
S’il n’aime Pálsson, il n’avait qu’à mettre des bouchons. Ou à le (dé)couper.
0 note(s)
Eduardo Camavinga
Très lent au début, bien plus dynamique sur la fin : une leçon de clapping devant ses inventeurs.
Remplacé par Khephren Thuram (74e), pour faire la claque.
0 note(s)
Michael Olise
En 2025, il est le seul joueur de champ à avoir participé à tous les matchs des Bleus. Si avec autant de temps d’antenne, il n’est pas invité au concours des animateurs de TF1 en fin d’année…
0 note(s)
Florian Thauvin
Il était ce soir le seul champion du monde 2018 sur le terrain et, forcément, il a eu du mal à se connecter avec les autres. Cet ancien chargeur iPhone qui traînait sur ta table de nuit.
Remplacé par le magnétique Maghnes Akliouche (64e), plein d’énergie.
0 note(s)
Christopher Nkunku
Être le 12e choix de Didier Deschamps sur les postes offensifs ne lui fait pas peur : il a joué à Chelsea, lui !
Remplacé par Kingsley Coman (74e), 13e choix.
0 note(s)
Jean-Philippe Mateta
Un passage par le HAC, le jogg’s pour se pointer à Clairefontaine, du Joe Dassin au bizutage, le maillot dans le short… En marquant un but en équipe de France, il a écarté la possibilité d’être qualifié de « nouveau Guillaume Hoarau ». Dieu sait que ça aurait pu être lourd à porter.
Remplacé par Hugo Ekitike (89e), pour vider le stock d’attaquant sur le banc.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Mathieu Rollinger