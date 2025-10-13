S’abonner au mag
Les notes des Bleus en Islande

Par Mathieu Rollinger

Il ne faisait pas si froid que ça au Laugardalsvöllur, mais l’équipe de France a le nez qui coule en repartant d’Islande (2-2). Si les habituels "remplaçants" offensifs ont assuré le service minimum, la défense a pris un sacré courant d’air.

Équipe de France

Mike Maignan

Son premier mandat de capitaine s’est achevé sur une note amère ? Sébastien Lecornu a prouvé que tout le monde peut avoir une seconde chance.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jules Koundé

Les températures qui fluctuent, le jour qui décline et la fatigue qui s’accumule : c’est l’automne et c’est comme ça qu’on expliquera le petit manque d’énergie de Julot. Une petite cure de Magnesson ?

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

William Saliba

Si vous avez froid en plein milieu de la nuit et que vous cherchez la couverture, c’est William qui l’a emportée en se retournant.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Dayot Upamecano

On l’a vu partir à l’abordage sur le pressing, facilitant l’égalisation islandaise, alors prudence : le dernier qui a fait un voyage à vide en Islande a fini par faire faillite

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Digne

Seul rescapé du dernier match des Bleus à Reykjavik (jusqu’à l’entrée de Coman), le Nordiste a vite repris ses petites habitudes : l’entretien des lignes de touche, une passe dé et peut-être même un petit tour chez son barber préféré. Le local de l’étape.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Manu Koné

S’il n’aime Pálsson, il n’avait qu’à mettre des bouchons. Ou à le (dé)couper.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Eduardo Camavinga

Très lent au début, bien plus dynamique sur la fin : une leçon de clapping devant ses inventeurs.

Remplacé par Khephren Thuram (74e), pour faire la claque.

Note de la rédaction 3 puis 7
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Michael Olise

En 2025, il est le seul joueur de champ à avoir participé à tous les matchs des Bleus. Si avec autant de temps d’antenne, il n’est pas invité au concours des animateurs de TF1 en fin d’année…

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Florian Thauvin

Il était ce soir le seul champion du monde 2018 sur le terrain et, forcément, il a eu du mal à se connecter avec les autres. Cet ancien chargeur iPhone qui traînait sur ta table de nuit.

Remplacé par le magnétique Maghnes Akliouche (64e), plein d’énergie.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Christopher Nkunku

Être le 12e choix de Didier Deschamps sur les postes offensifs ne lui fait pas peur : il a joué à Chelsea, lui !

Remplacé par Kingsley Coman (74e), 13e choix.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Philippe Mateta

Un passage par le HAC, le jogg’s pour se pointer à Clairefontaine, du Joe Dassin au bizutage, le maillot dans le short… En marquant un but en équipe de France, il a écarté la possibilité d’être qualifié de « nouveau Guillaume Hoarau ». Dieu sait que ça aurait pu être lourd à porter.

Remplacé par Hugo Ekitike (89e), pour vider le stock d’attaquant sur le banc.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Mathieu Rollinger

