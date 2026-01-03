S’abonner au mag
  • Premier League
  • J20
  • Bournemouth-Arsenal (2-3)

48 points sur 60 pour Arsenal

FC
48 points sur 60 pour Arsenal

  Bournemouth 2-3 Arsenal  

Buts : Evanilson (10e) et Kroupi (77e) pour Bournemouth // Gabriel (16e) et Rice (54e et 71e) pour Arsenal

Deux défaites, trois nuls et désormais quinze succès.

Tel est le bilan des vingt journées en Premier League d’Arsenal, qui n’a donc laissé que douze petits points en route pour le moment. Alors forcément, les Gunners occupent la tête du classement du championnat d’Angleterre avec un petit matelas d’avance : Aston Villa (qui s’est imposé contre Nottingham Forest) se trouve à six unités et Manchester City (qui dispose d’une rencontre supplémentaire à disputer) à sept.

Le doublé décisif de Rice

Cela dit, les leaders ne se rendent pas toujours les matchs faciles. Exemple ce samedi lors de leur déplacement à Bournemouth, où les hommes de Mikel Arteta ont été menés avant de s’imposer : les locaux ont en effet vite profité d’une erreur de relance signée Gabriel Magalhaes pour ouvrir le score via Evanilson, mais le défenseur s’est rapidement rattrapé en égalisant suite à un déboulé monstrueux de Noni Madueke et Declan Rice s’est offert un doublé pour donner la victoire à son équipe en seconde période.

Il va falloir aller les chercher cette saison, ce qu’a bien tenté de faire Elie Junior Kroupi en réduisant la marque…

Pronostic Arsenal Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Monaco-Lyon (1-3)
Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!