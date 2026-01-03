48 points sur 60 pour Arsenal

Bournemouth 2-3 Arsenal

Buts : Evanilson (10e) et Kroupi (77e) pour Bournemouth // Gabriel (16e) et Rice (54e et 71e) pour Arsenal

Deux défaites, trois nuls et désormais quinze succès.

Tel est le bilan des vingt journées en Premier League d’Arsenal, qui n’a donc laissé que douze petits points en route pour le moment. Alors forcément, les Gunners occupent la tête du classement du championnat d’Angleterre avec un petit matelas d’avance : Aston Villa (qui s’est imposé contre Nottingham Forest) se trouve à six unités et Manchester City (qui dispose d’une rencontre supplémentaire à disputer) à sept.

Le doublé décisif de Rice

Cela dit, les leaders ne se rendent pas toujours les matchs faciles. Exemple ce samedi lors de leur déplacement à Bournemouth, où les hommes de Mikel Arteta ont été menés avant de s’imposer : les locaux ont en effet vite profité d’une erreur de relance signée Gabriel Magalhaes pour ouvrir le score via Evanilson, mais le défenseur s’est rapidement rattrapé en égalisant suite à un déboulé monstrueux de Noni Madueke et Declan Rice s’est offert un doublé pour donner la victoire à son équipe en seconde période.

Il va falloir aller les chercher cette saison, ce qu’a bien tenté de faire Elie Junior Kroupi en réduisant la marque…

😨 OH LE FESTIVAL DE MADUEKE ! 🍒 Arsenal égalise à Bournemouth par l'intermédiaire de Gabriel qui se rachète après son erreur sur l'ouverture du score des Cherries sur CANAL+FOOT 🖥️#BOUARS | #PremierLeague pic.twitter.com/DeEZueMDZp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 3, 2026

