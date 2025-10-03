S’abonner au mag
Les supporters des Bleus se font couper les ailes avant le déplacement en Islande

CDB
La compagnie Play a dit stop.

Ce lundi 29 septembre, la compagnie aérienne islandaise Play Airlines a annoncé l’arrêt de son activité, en raison d’une faillite. Dans son communiqué, l’entreprise a évoqué des pertes financières très importantes, notamment par « de faibles ventes de billets » et « des performances financières depuis longtemps inférieures aux prévisions ». Cette faillite intervient de façon inattendue, comme l’a révélé le ministre des Infrastructures islandais, Eyjolfur Armannsson, à la chaine de télévision RUV.

La compagnie islandaise va mettre sur la touche près de 400 employés, et « des milliers de passagers vont devoir réorganiser leur voyage ». Alors que l’équipe de France est attendue à Reykjavik le 13 octobre pour disputer son match retour de qualifications à la Coupe du Monde 2026, les supporters qui ont prévu de se déplacer vont devoir trouver une alternative. L’autre compagnie Icelandair a annoncé à RUV qu’elle allait sans doute rajouter des vols, pour permettre aux passagers de ne pas rester bloqués.

Les Irrésistibles Français devraient quand même être là pour fêter leurs 15 ans.

Tchouaméni devrait rater le prochain rassemblement avec les Bleus

21
