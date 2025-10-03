Les supporters des Bleus se font couper les ailes avant le déplacement en Islande

La compagnie Play a dit stop.

Ce lundi 29 septembre, la compagnie aérienne islandaise Play Airlines a annoncé l’arrêt de son activité, en raison d’une faillite. Dans son communiqué, l’entreprise a évoqué des pertes financières très importantes, notamment par « de faibles ventes de billets » et « des performances financières depuis longtemps inférieures aux prévisions ». Cette faillite intervient de façon inattendue, comme l’a révélé le ministre des Infrastructures islandais, Eyjolfur Armannsson, à la chaine de télévision RUV.

La compagnie islandaise va mettre sur la touche près de 400 employés, et « des milliers de passagers vont devoir réorganiser leur voyage ». Alors que l’équipe de France est attendue à Reykjavik le 13 octobre pour disputer son match retour de qualifications à la Coupe du Monde 2026, les supporters qui ont prévu de se déplacer vont devoir trouver une alternative. L’autre compagnie Icelandair a annoncé à RUV qu’elle allait sans doute rajouter des vols, pour permettre aux passagers de ne pas rester bloqués.

Les Irrésistibles Français devraient quand même être là pour fêter leurs 15 ans.

