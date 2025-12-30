S’abonner au mag
  • Espagne
  • Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid pleure une légende

SF
L’Atlético de Madrid pleure une légende

Les prémices du cholismo.

L’Atlético perd un bout de son âme. Enrique Collar, légende des Colchoneros, est décédé ce lundi à l’âge de 91 ans, comme l’a annoncé le club madrilène dans un communiqué.

Ailier gauche espagnol et surtout capitaine pendant près de dix ans sous la tunique rouge et blanc, un record dans l’histoire du club, Collar aura disputé 470 matchs officiels avec l’Atlético. Il est le cinquième joueur le plus capé de l’Atlético à égalité avec un certain Antoine Griezmann.

Un joueur d’un club

Bien qu’il ait connu deux prêts (à Cadix et à Murcie) et un unique transfert en toute fin de carrière à Valence, Enrique Collar reste l’archétype du joueur d’un club. Surnommé El Niño bien avant Fernando Torres, il incarnait sans doute encore mieux ce surnom et sera désormais El Abuelo.

Au total, Collar, c’est 16 saisons à l’Atlético, une Liga en 1966 face à la domination des Merengues, trois Coupes du Roi, une Coupe des vainqueurs de coupe en 1962, et une participation à la Coupe du monde la même année au Chili. « La famille rouge et blanc perd un symbole qui a tout donné pour élever l’Atlético de Madrid au sommet du football national et continental », a salué le club madrilène.

L’Atlético se balade à Gérone, Griezmann encore buteur

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
129
34

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!