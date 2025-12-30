L’Atlético de Madrid pleure une légende

Les prémices du cholismo.

L’Atlético perd un bout de son âme. Enrique Collar, légende des Colchoneros, est décédé ce lundi à l’âge de 91 ans, comme l’a annoncé le club madrilène dans un communiqué.

Ailier gauche espagnol et surtout capitaine pendant près de dix ans sous la tunique rouge et blanc, un record dans l’histoire du club, Collar aura disputé 470 matchs officiels avec l’Atlético. Il est le cinquième joueur le plus capé de l’Atlético à égalité avec un certain Antoine Griezmann.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar. Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo nuestros colores, fue además capitán durante diez años -desde 1960 hasta 1969-, más que ningún otro futbolista en toda la historia… pic.twitter.com/6CdcTkiVdU — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2025

Un joueur d’un club

Bien qu’il ait connu deux prêts (à Cadix et à Murcie) et un unique transfert en toute fin de carrière à Valence, Enrique Collar reste l’archétype du joueur d’un club. Surnommé El Niño bien avant Fernando Torres, il incarnait sans doute encore mieux ce surnom et sera désormais El Abuelo.

Au total, Collar, c’est 16 saisons à l’Atlético, une Liga en 1966 face à la domination des Merengues, trois Coupes du Roi, une Coupe des vainqueurs de coupe en 1962, et une participation à la Coupe du monde la même année au Chili. « La famille rouge et blanc perd un symbole qui a tout donné pour élever l’Atlético de Madrid au sommet du football national et continental », a salué le club madrilène.

L’Atlético se balade à Gérone, Griezmann encore buteur