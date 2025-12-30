S’abonner au mag
  • Italie
  • Lazio

Maurizio Sarri a été opéré du cœur

JE
Maurizio Sarri a été opéré du cœur

Protège ton petit cœur.

La Lazio a annoncé ce lundi que son entraîneur Maurizio Sarri, encore présent sur le banc samedi dernier lors du match nul (1-1) face à l’Udinese, avait été opéré avec succès du cœur. L’intervention, une ablation par cathéter, faisait suite au diagnostic d’une fibrillation atriale. Comme l’a précisé le club, l’opération a été réalisée par le professeur Andrea Natale, en présence du médecin de l’équipe, Italo Leo.

Selon la Lazio, le technicien devrait reprendre la direction des entraînements « dans quelques jours ». Il est donc attendu sur le banc dès dimanche prochain pour la réception de Naples.

Actuellement huitièmes du classement, les Laziali viseront une victoire contre les Napolitains, mieux classés, afin de réduire l’écart avec les places européennes.

Cœur avec les doigts, Maurizio.

La Lazio se venge et élimine Milan de la Coupe d’Italie

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
129
35

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!