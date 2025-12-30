Maurizio Sarri a été opéré du cœur

Protège ton petit cœur.

La Lazio a annoncé ce lundi que son entraîneur Maurizio Sarri, encore présent sur le banc samedi dernier lors du match nul (1-1) face à l’Udinese, avait été opéré avec succès du cœur. L’intervention, une ablation par cathéter, faisait suite au diagnostic d’une fibrillation atriale. Comme l’a précisé le club, l’opération a été réalisée par le professeur Andrea Natale, en présence du médecin de l’équipe, Italo Leo.

Selon la Lazio, le technicien devrait reprendre la direction des entraînements « dans quelques jours ». Il est donc attendu sur le banc dès dimanche prochain pour la réception de Naples.

Actuellement huitièmes du classement, les Laziali viseront une victoire contre les Napolitains, mieux classés, afin de réduire l’écart avec les places européennes.

Cœur avec les doigts, Maurizio.

