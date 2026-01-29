L'OM devient le 1er club français éliminé de l'histoire de la phase de ligue

Un slogan à honorer. Ce multiplex de 18 matchs rappelle que Ligue des champions a changé de formule depuis la saison dernière. Désormais, 24 des 36 équipes de la phase de ligue sont qualifiées pour les barrages. Après les qualifications directes de Lille, Paris, Monaco et Brest la saison dernière et celles de Paris et Monaco cette saison, Marseille devient la première équipe française à être éliminée en phase de ligue. À jamais les premiers, évidemment.

Neuf éliminations en phase de ligue ou de groupe dans son histoire

Marseille échoue à se qualifier malgré 96 % de chances de terminer parmi les 24 premiers avant la rencontre, selon Opta. L’OM est éliminé à l’issue de la phase de groupe pour la neuvième fois de son histoire en C1. C’est quatre de plus que n’importe quelle équipe française. Au classement, l’OM termine 25ème de la phase de ligue, derrière des équipes comme Bodø/Glimt, Qarabağ, Galatasaray ou l’Olympiakos. Et avec autant de points que Paphos.

L'Olympique de Marseille est passé par toutes les émotions pendant cette 8e journée de Ligue des champions 🎢 Le changement à 23H02 💔#UCL pic.twitter.com/pCFCUaXCxY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Cet échec rappelle-t-il celui du groupe F de la saison 2013-2014, quand l’OM avait terminé avec 0 point derrière Dortmunt, Naples et Arsenal ?

