S’abonner au mag
  • C1
  • J8
  • Résumé

Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1

UL
Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1

V’là l’printemps. Puisqu’on connaît le nom des seize équipes concernées par les barrages de Ligue des champions, place au tirage au sort, qui se tiendra ce vendredi, à midi, puis aux barrages. Quelques principes régissent la cérémonie : les têtes de série, classées de la 9e à la 16e place, affronteront les équipes classées de la 17e à la 24e place. En gros, le 9e (le Real Madrid) affronte le 23e ou le 24e (Bodø/Glimt ou Benfica) et le 10e (l’Inter Milan) jouera contre l’autre.

Les rencontres se dérouleront les 17, 18, 23 et 24 février prochains. Les matchs retour auront lieu chez les mieux classés.

Les équipes qualifiées

Quelques gros noms sont concernés par ces barrages : le Real Madrid, l’Inter Milan, le PSG et l’Atlético de Madrid. Voici les combinaisons possibles.

Monaco ou Qarabağ contre  Paris ou Newcastle

Brugge ou Galatarasay contre  Juventus ou Atlético de Madrid

Dortmund ou Olympiakos contre  Atalanta ou Bayer Leverkusen

Marseille regardera ça de son canap.

Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l’OM

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!