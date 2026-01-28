Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1

V’là l’printemps. Puisqu’on connaît le nom des seize équipes concernées par les barrages de Ligue des champions, place au tirage au sort, qui se tiendra ce vendredi, à midi, puis aux barrages. Quelques principes régissent la cérémonie : les têtes de série, classées de la 9e à la 16e place, affronteront les équipes classées de la 17e à la 24e place. En gros, le 9e (le Real Madrid) affronte le 23e ou le 24e (Bodø/Glimt ou Benfica) et le 10e (l’Inter Milan) jouera contre l’autre.

Les rencontres se dérouleront les 17, 18, 23 et 24 février prochains. Les matchs retour auront lieu chez les mieux classés.

Les équipes qualifiées

Quelques gros noms sont concernés par ces barrages : le Real Madrid, l’Inter Milan, le PSG et l’Atlético de Madrid. Voici les combinaisons possibles.

Monaco ou Qarabağ contre Paris ou Newcastle

Brugge ou Galatarasay contre Juventus ou Atlético de Madrid

Dortmund ou Olympiakos contre Atalanta ou Bayer Leverkusen

Marseille regardera ça de son canap.

