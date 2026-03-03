Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

S’abonner au mag
Par Léo Tourbe
15 Réactions
C’est le grand retour de Koh-Lanta ! Et comme lors de toute rentrée des classes, on a rapidement identifié les éléments perturbateurs, les introvertis, les boulets et ceux qui se prennent déjà pour les rois de la stratégie.

Les Lahoy (tribu rouge)

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Une aventurière avec deux mamans ? Bruno Retailleau va lancer une pétition pour demander un boycott de cette saison.

ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Pas grand-chose à signaler si ce n’est que le pêcheur amateur est l’auteur du plus beau jeu de mots de la soirée. « Je ne vois pas où je pourrais pêcher ». Florian Gazan.

JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

Probablement que le Top Gun de cette aventure a emporté les mêmes lunettes de soleil que Tom Cruise. Ou qu’Emmanuel Macron.

KARINE__AI2_1987-e1772552877458

Karine

Une résidente des Landes qui a pour passion la pirogue polynésienne, pourquoi pas. Mais y a-t-il un Tahitien fou de course sur échasses landaises ?

CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Sauveteuse en mer l’été, sauveteuse sur pistes en montagne l’hiver… on sait déjà qu’elle va trouver un collier d’immunité avant de le donner à quelqu’un.

CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

On espère que les Rouges ne trouveront pas de cerisiers : elle n’est « pas venue pour cueillir des cerises ». Tant pis si la tribu meurt de faim.

LIONEL__AI2_1366-e1772552999239

Lionel

Une soirée 100% magouillée par la FIFA. Évidemment, comme d’habitude, quasiment tous les votes étaient pour Lionel. Et bien sûr qu’on lui offre un penalty dans le temps additionnel.

FRANCOISE__AI2_1673-e1772553037879

Françoise

Elle avait tellement le seum au moment de son élimination ! Vous ne devinerez jamais sa nationalité…

ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

« Jeune, beau et fort ». « Kéké et branleur ». « Bête et méchant ». Sacré profil Tinder.

DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

« pour révolutionner Koh-Lanta » mais a fait le feu deux fois avec du bois… rien de bien révolutionnaire. Petit joueur.

Les Kalao (tribu jaune)

PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

Quand quelqu’un parle de « manager » ses enfants, on se doute qu’il est plus proche du projet Elon Musk que du projet Mbappé pour sa progéniture.

ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

Est-ce que c’est son employeur qui le force à s’entraîner à soulever des demi-pneus au cas où il devrait le faire tout seul sur son autocar ?

JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Maman d’un petit Léandro, 4 ans. Enfin quelqu’un qui reconnaît Paredes à sa juste valeur.

NORA__AI2_1543-e1772553264781

Nora

« Je vous envoie dans l’après-midi les dossiers d’upload pour le prochain forecast »… LinkedIn va être envahi de posts pour lui rendre hommage demain matin.

CLEMENCE__AI2_1302-scaled-e1772553313424

Clémence

Soit on adore, soit on déteste. La coriandre.

CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Elle a dit « humaing ». C’est les émotions.

LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

Il ne faudra pas être choqué quand elle prétextera une crise de somnambulisme après avoir dégommé un kilo de riz en pleine nuit.

HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Si j’étais les moules des Fidji, je ne serais pas serein.

JONATHAN__AI2_2035-e1772553442272

Jonathan

Il part dans cette aventure avec un 3 et un 8. Mais l’important au poker ce ne sont pas les cartes. C’est ce que vous en faites.

GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Veux-tu nous épouser ?

Le boss

Capture-de%CC%81cran-2023-02-20-a%CC%80-15

Denis Brogniart

Et si le prochain porte-avion français s’appelait le Denis-Brogniart ? « À la fin, il n’en restera qu’un », ça dissuaderait du monde.

