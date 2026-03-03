- Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
- Épisode 1
C’est le grand retour de Koh-Lanta ! Et comme lors de toute rentrée des classes, on a rapidement identifié les éléments perturbateurs, les introvertis, les boulets et ceux qui se prennent déjà pour les rois de la stratégie.
Les Lahoy (tribu rouge)
Clarisse
Une aventurière avec deux mamans ? Bruno Retailleau va lancer une pétition pour demander un boycott de cette saison.
Antonin
Pas grand-chose à signaler si ce n’est que le pêcheur amateur est l’auteur du plus beau jeu de mots de la soirée. « Je ne vois pas où je pourrais pêcher ». Florian Gazan.
Johan
Probablement que le Top Gun de cette aventure a emporté les mêmes lunettes de soleil que Tom Cruise. Ou qu’Emmanuel Macron.
Karine
Une résidente des Landes qui a pour passion la pirogue polynésienne, pourquoi pas. Mais y a-t-il un Tahitien fou de course sur échasses landaises ?
Caroline
Sauveteuse en mer l’été, sauveteuse sur pistes en montagne l’hiver… on sait déjà qu’elle va trouver un collier d’immunité avant de le donner à quelqu’un.
Cindy
On espère que les Rouges ne trouveront pas de cerisiers : elle n’est « pas venue pour cueillir des cerises ». Tant pis si la tribu meurt de faim.
Lionel
Une soirée 100% magouillée par la FIFA. Évidemment, comme d’habitude, quasiment tous les votes étaient pour Lionel. Et bien sûr qu’on lui offre un penalty dans le temps additionnel.
Françoise
Elle avait tellement le seum au moment de son élimination ! Vous ne devinerez jamais sa nationalité…
Zakariya
« Jeune, beau et fort ». « Kéké et branleur ». « Bête et méchant ». Sacré profil Tinder.
Daniel
Là « pour révolutionner Koh-Lanta » mais a fait le feu deux fois avec du bois… rien de bien révolutionnaire. Petit joueur.
Les Kalao (tribu jaune)
Paul
Quand quelqu’un parle de « manager » ses enfants, on se doute qu’il est plus proche du projet Elon Musk que du projet Mbappé pour sa progéniture.
Ulrich
Est-ce que c’est son employeur qui le force à s’entraîner à soulever des demi-pneus au cas où il devrait le faire tout seul sur son autocar ?
Jade
Maman d’un petit Léandro, 4 ans. Enfin quelqu’un qui reconnaît Paredes à sa juste valeur.
Nora
« Je vous envoie dans l’après-midi les dossiers d’upload pour le prochain forecast »… LinkedIn va être envahi de posts pour lui rendre hommage demain matin.
Clémence
Soit on adore, soit on déteste. La coriandre.
Cynthia
Elle a dit « humaing ». C’est les émotions.
Lola
Il ne faudra pas être choqué quand elle prétextera une crise de somnambulisme après avoir dégommé un kilo de riz en pleine nuit.
Hugo
Si j’étais les moules des Fidji, je ne serais pas serein.
Jonathan
Il part dans cette aventure avec un 3 et un 8. Mais l’important au poker ce ne sont pas les cartes. C’est ce que vous en faites.
Guillaume
Veux-tu nous épouser ?
Le boss
Denis Brogniart
Et si le prochain porte-avion français s’appelait le Denis-Brogniart ? « À la fin, il n’en restera qu’un », ça dissuaderait du monde.
Par Léo Tourbe