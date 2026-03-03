S’abonner au mag
Un grand show en direct pour annoncer la liste de la Team US pour le Mondial

SW
Un peu d’ombre au bonhomme orange ? À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde et dans un contexte très particulier, la fédération américaine de football (US Soccer) a dévoilé un programme d’événements à travers tout le pays pour faire monter la sauce autour du ballon rond et de la Team US, et ce, à défaut d’avoir des fan zones.

Une « big reveal party » pour la compo

Au programme des réjouissances, l’US Soccer prévoit de nombreuses fêtes d’avant-match, du merch exclusif, une série documentaire retraçant la préparation de l’équipe pour le Mondial… Bref, une stratégie pensée pour s’en mettre plein les poches, évidemment, mais le pays de l’Oncle Sam compte faire grimper le curseur du show encore plus haut.

En effet, la composition de l’équipe sera dévoilée le 26 mai lors d’une soirée de présentation gratuite à New York, organisée par le comité d’accueil du New Jersey et de New York. L’événement sera diffusé en direct sur tout le territoire américain et inclura des apparitions de joueurs et des invités surprises, rien que ça.

On est pas bien, nous, avec notre annonce de liste dans le 19.45 de M6 ?

