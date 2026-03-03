Il y a des soirs où il faut savoir rentrer la boule noire plus tôt que prévu… Comme l’a raconté le joueur d’Everton Kiernan Dewsbury-Hall, dans une interview accordée au Daily Mail, il a été prêté à Blackpool en janvier 2020, seulement une semaine après avoir battu son entraîneur de l’époque à Leicester, Brendan Rodgers, au billard.

Selon le milieu de terrain, Rodgers avait organisé un tournoi de billard et était sûr de lui dès le départ. Lors du premier tour, l’entraîneur nord-irlandais et Dewsbury-Hall se sont affrontés. Le joueur explique que la partie ne s’est pas du tout déroulée comme prévu pour l’actuel coach d’Al-Qadsiah : « Pas mal de gens regardaient et je l’ai battu 3-0, et on pouvait voir qu’il était furieux. »

🎱😆 After Kiernan Dewsbury-Hall beat Brendan Rodgers in a pool tournament and was sent out on loan a week later: 🗣️ KDH: "He organised a pool tournament and everyone had to join in. I was playing for a pub team when I was ten years old. I mean, I can play. I was young at the… pic.twitter.com/hJ1UfI8ql3 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 2, 2026

Mauvais joueur mais pas rancunier

Dewsbury-Hall laisse entendre que son entraîneur n’a pas bien digéré cette défaite : « Une semaine plus tard, j’étais prêté à Blackpool. Oui, c’était vraiment une semaine mémorable dans ma vie. »

Cependant, KDH reconnaissait lui-même qu’il n’avait encore aucun rôle significatif dans l’équipe première à l’époque. Leur relation ne semble donc pas avoir été profondément affectée par cet épisode : en août 2021, Dewsbury-Hall a fait ses débuts en Premier League sous Rodgers et est devenu un joueur clé de Leicester.

Il y a des matchs de ping-pong prévus à Al-Qadsiah ?

Ben Chilwell et la routine d’avant-match de Jamie Vardy