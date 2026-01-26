Leicester City licencie son entraîneur

S’abonner au mag
Samedi dernier, Leicester City s’est incliné face à Oxford United, avant-dernier de Championship, et cette défaite a eu de lourdes conséquences : Leicester est tombé à la 14e place et se retrouve désormais clairement englué dans le ventre mou du championnat. Le lendemain, le champion d’Angleterre 2016 a annoncé dans un communiqué le licenciement de son coach Martí Cifuentes.

Une saison décevante

Après la relégation de Premier League l’été dernier, l’Espagnol avait succédé à Ruud van Nistelrooy sur le banc de Leicester City. L’ambition était claire pour l’année marquant les 10 ans de leur titre inattendu : une remontée directe en première division. Mais les Foxes n’ont jamais vraiment trouvé leur rythme. Sur les trois derniers matchs, ils n’ont pris qu’un seul point. Comme le club l’a annoncé, Andy King, membre du staff technique, assurera l’intérim au poste d’entraîneur principal.

Longue vie au King ?

