Une délocalisation à Paris pour la Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine ?

Le suspense est insoutenable. Alors que l’Argentine doit affronter l’Espagne le 27 mars prochain à l’occasion de la fameuse Finalissima opposant le champion du monde au champion d’Europe, la guerre au Moyen-Orient vient quelque peu chambouler les plans de l’UEFA et de la CONMEBOL.

Si la rencontre devait initialement se jouer à Lusail, théâtre de la finale du Mondial 2022, la Fédération qatarienne de football a annoncé dimanche la suspension du match « jusqu’à nouvel ordre », les bases militaires américaines situées au sein de l’émirat étant actuellement visées par des tirs de missiles iraniens.

Paris dans les petits papiers

À court terme, peu probable donc de voir Lamine Yamal fouler la pelouse au Qatar. Mais, plutôt qu’un décalage du match, l’UEFA et la CONMEBOL envisageraient une délocalisation. Comme le rapporte le média espagnol RNE Desportes, plusieurs villes sont actuellement susceptibles d’accueillir la Finalissima, parmi lesquelles Londres, Madrid, Rome, Miami et… Paris.

🏆Con la Finalissima entre 🇦🇷 🇪🇸 en el aire, han surgido nuevas posibilidades para albergar la final. 🏟️¿Cuáles y qué prefiere el seleccionador Luis de la Fuente? Nos lo cuenta @MuelasRNE. pic.twitter.com/2Wf0915CCU — RNE Deportes (@RNEdeportes) March 2, 2026

Une possible délocalisation confirmée par le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente : « Nous savons que des discussions sont en cours, que des négociations ont lieu », a-t-il affirmé ce lundi auprès de RNE Desportes, tout en disant sa préférence pour Madrid, tant qu’à faire.

Une bonne occasion de se souvenir de l’existence de cette affiche, en tout cas.

Inquiétude sur la tenue de la Finalissima entre l’Argentine et l’Espagne au Qatar