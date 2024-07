JO : l’Argentine sort la tête de l’eau, l’Espagne montre les muscles

Argentine 3-1 Irak

Buts : Almada (13e), Gondou (62e) et Ez. Fernández (85e) // Hussein (45e+4) pour l’Irak

L’Argentine fait respecter la logique, cette fois.

Surprise d’entrée par le Maroc (2-1) dans des conditions ubuesques, l’Argentine de Javier Mascherano a remporté son second match face à l’Irak (3-1) pour lui ravir la deuxième place du groupe B. Thiago Almada sur une reprise en force, puis Luciano Gondou et Ezequiel Fernández ont été les buteurs de l’Albiceleste, alors qu’Aymen Hussein, le serial buteur irakien, avait égalisé d’un coup de casque juste avant la pause.

La victoire irakienne face à l’Ukraine paraît déjà loin !

République dominicaine 1-3 Espagne

Buts : Montes de Oca (38e) pour la République dominicaine // F. López (24e), Baena (55e) et M. Gutiérrez (70e) pour l’Espagne

Expulsion : Azcona (45e+1) pour la République dominicaine

Dire qu’ils ne jouent qu’à 50% de leurs capacités…

Finaliste à Tokyo, l’Espagne trône en tête du groupe C avec deux victoires, et est déjà qualifiée pour les quarts de finale, après son succès facile ce samedi contre sa petite soeur de la République dominicaine (1-3). Fermín López a profité d’une relance du portier dominicain… dans ses pieds, puis Álex Baena et Miguel Gutiérrez ont eux aussi ajouté leur nom au tableau d’affichage.

L’expulsion d’Edison Azcona en fin de première période n’a pas aidé les Dominicains, qui avaient égalisé sur un coup de casque signé Montes de Oca.

