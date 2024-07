Les JO en direct : encore une belle journée de travail pour Super Dupont

11h30 : Qui d’autre que la Chine pour remporter la première médaille de ces Jeux olympiques parisiens ? Titre en finale face à la Corée du Sud en tir à la carabine à 10 mètre mixte.

11h25 : Deuxième française en lice en natation, Anastasiia Kirpichnikova ne termine que septième de sa série du 400 mètres 4 nages. La nageuse de Philippe Lucas est éliminée.

11h08 : C’est parti aussi pour la natation à La Défense Arena ! Marie Wattel termine troisième de sa série du 100 mètre papillon.

11h00 : Coup d’envoi du tournoi de basket avec un alléchant Australie-Espagne du côté de Lille !

10h55 : Les fanas d’équitation, c’est votre moment.

10h47 : Pour les aficionados, le tournoi de handball masculin a démarré ce matin avec la victoire étriquée de l’Espagne face à la Slovénie (25-22). Vous le savez, la France croise le fer avec son meilleur rival, le Danemark, dès ce soir !

10h46 : Shirine Boukli en huitièmes, on rembobine !

Ippon et entrée en lice plus que réussie pour Shirine Boukli 🇫🇷🥳 Dégustez #Paris2024 en intégralité sur Eurosport, disponible via Max : https://t.co/KeDDS7UDSe pic.twitter.com/2aMyGYJ7yp — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 27, 2024

10h45 : À noter que les épreuves de skateboard prévues place de la Concorde ont été annulées. En tir à la carabine, l’équipe de France est hélas sortie dès les qualifications.

10h38 : Victoire et ippon pour Shirine ! Premier tour maîtrisé contre une adversaire limitée, bon pour la confiance. Pas de célébration, l’objectif c’est l’or olympique !

10h33 : SHIRINE BOUKLI DANS L’ARÈNE ! Face à elle la Turque Tugce Beder, armée de son look de star K-pop.

10h23 : Je sais que vous attendez tous les premiers résultats du tir sportif…

10h14 : Shirine Boukli est attendue aux alentours de 10h35 sur le tatami en -48 kg. La judokate gardoise de 25 ans est la première grosse chance de médaille française et entre en lice lors du sixième combat de la journée du côté de l’Arena Champs-de-Mars.

10h07 : On n’est pas bien devant le judo là ?

10h00 : Salut les Olympix ! J’espère ne pas vous prendre au saut du lit, mais on a une première vraie journée olympique qui va débuter. Alors enfilez votre plus beau jogging, allumez la télé et venez en causer avec nous ici.

