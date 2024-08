Le PSG serait 16e au tableau des médailles des JO : Nasser félicite ses athlètes

Entre l’Espagne et la Suède.

Au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, le PSG a tenu à féliciter l’ensemble de ses athlètes olympiques médaillés cet été. Sur 26 particpants sous les couleurs de 10 pays différents, 12 athlètes parisiens ont rapporté une breloque à leur nation pour un total de 16 médailles. Trois membres des équipes de football du club reviennent avec une médaille dans leurs valises : le gardien espagnol Arnau Tenas avec sa médaille d’or remportée au Parc des Princes contre les Bleuets et Achraf Hakimi, qui est allé chercher le bronze avec le Maroc côté masculin, tandis que l’Américaine Korbin Albert a remporté le tournoi féminin.

Mais sans surprise, c’est la section judo du PSG qui comptabilise le plus de médailles : 13, dont 7 grâce à la victoire de la France par équipe, obtenue par Amandine Buchard, qui a d’ailleurs annoncé sa volonté de quitter le PSG Judo, Romane Dicko, Alpha Djalo, Marie-Ève Gahié, Walide Khyar, Luka Mkheidze et Teddy Riner. Buchard (bronze), Dicko (bronze), Mkheidze (argent) et Riner (or) sont également allés chercher une médaille en individuel, à l’instar des Géorgiens Lasha Bekauri (or) et Tato Grigalashvili (argent).

Nos Parisiens médaillés ❤️💙 Félicitations à l'ensemble de nos athlètes 👏👏 pic.twitter.com/VriArBQXzv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2024

« Nous sommes immensément fiers de la façon dont ils ont défendu les valeurs d’excellence, de persévérance et d’esprit d’équipe qui définissent notre institution, s’est réjoui le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi dans le communiqué du club. Nous remercions également tous ceux qui soutiennent nos athlètes au quotidien – leurs entraîneurs, leurs équipes, leurs familles et leurs amis. Le Paris Saint-Germain a eu l’honneur de soutenir les Jeux olympiques au cours des quinze derniers jours, en ouvrant ses installations et en mettant son personnel à la disposition de la ville et du monde entier. Félicitations au CIO et au comité d’organisation de Paris 2024 pour avoir organisé un événement incroyable – un événement que la ville de Paris chérira toujours. »

Il y a un autre évènement que la ville de Paris chérirait, il commence par « Ligue » et finit par « champions ».

Nouveau report pour le Trophée des champions