Un forfait de dernière minute chez les Bleuets

Jamais trois sans quatre.

L’hécatombe n’est pas réservée aux sélections des grands, mais aussi aux plus jeunes, à l’image des Bleuets. Après Mathys Tel, Rayan Cherki et Désiré Doué, c’est au tour de Georginio Rutter de quitter ses petits copains. Le joueur de Brighton est blessé, a simplement indiqué la FFF dans un communiqué paru ce mercredi, et son forfait ne conduit pour l’instant pas Gérald Baticle à appeler à un remplaçant.

L’attaquant breton, recrue la plus chère des Seagulls après son arrivée de Leeds cet été, loupera donc les deux prochaines échéances de l’équipe de France espoirs face à Chypre, vendredi, et l’Autriche, mardi, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2025.

À qui le tour, maintenant ?

Un attaquant forfait chez les Bleuets