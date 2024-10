Le but splendide de Hugo Ekitike avec les Bleuets

AT le Jeudi 10 Octobre à 10:59 Article modifié le Jeudi 10 Octobre à 13:12

Le prix Puskás, ça marche aussi pour les buts marqués à l’entraînement ?

Barré à Paris pendant un an et demi, Hugo Ekitike a retrouvé son meilleur niveau à Francfort, avec cinq buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison. Le sélectionneur des Espoirs Gérald Baticle a réitéré sa confiance envers l’ancien Rémois, déjà appelé en renfort il y a un mois.

Et pour le moment, tout semble se dérouler à merveille pour le jeune homme de 22 ans. En témoigne son coup de génie sorti à l’entraînement. Sur un centre venu de la droite, il parvient à contrôler en déséquilibre, avant d’enchaîner sur une talonnade aérienne venue de nulle part pour faire trembler les filets.

PARDON ? 🤯 @hekitike9 régale à l’entraînement avec les Espoirs 🔥🤙 pic.twitter.com/rWoqmtF4Rm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2024

Et maintenant, la même contre Chypre ce vendredi.

