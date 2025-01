Newcastle et Isak enfoncent Tottenham

Tottenham 1-2 Newcastle

Buts : Solanke (4e) pour les Spurs // Gordon (6e) et Isak (38e) pour les Magpies

Pour Tottenham, les semaines se suivent et se ressemblent

Pour Alexander Isak aussi. Et dans les gradins du Tottenham Hotspur Stadium, Thomas Tuchel – fraîchement intronisé sélectionneur de l’Angleterre – a dû apprécier le spectacle. Car dans un match emballant, Newcastle est venu s’imposer sur la pelouse des Spurs pour décrocher un cinquième succès consécutif en championnat en enfonçant encore un peu Tottenham dans la crise (1-2). Pourtant, et malgré la présence sur le banc de James Maddison ou Heug-Min Son, ce sont bien les locaux qui ont ouvert le score sur une superbe tête plongeante de Dominic Solanke dès la quatrième minute, parfaitement servi par Pedro Porro (1-0, 4e). Sauf que dans la foulée, les Magpies ont égalisé par l’intermédiaire d’Anthony Gordon après que le corps arbitral ait étrangement fermé les yeux sur une main pourtant évidente de Joelinton à la récupération (1-1, 6e).

Postecoglou encore là, mais pour combien de temps ?

En très grande forme ces dernières semaines, Alexander Isak a quant à lui d’abord raté un but tout fait en étant trop court pour reprendre le ballon avant de surgir en renard des surfaces juste derrière Radu Dragusin pour mettre les visiteurs en tête (1-2, 38e). Si on ne verra plus les filets trembler, ce ne sera pas faute d’avoir essayé. Revigorés par les entrées de Son et Maddison, les Spurs ont en effet poussé : Brennan Johnson a touché le poteau, le même Maddison a frôlé le cadre sur une frappe enroulée et Sergio Reguilon a tenté de conclure une énorme situation. Malgré ces occasions très franches concédées, Newcastle n’a pas été loin non plus de doubler son avance (notamment via Gordon ou Harvey Barnes). Avec cette nouvelle victoire, Newcastle conforte et assure sa place dans le top 5. De son côté, Tottenham enchaîne un quatrième match sans victoire en championnat (dont trois défaites) et reste englué à la onzième place (sous la menace de clubs comme Brentford, West Ham et Manchester United).

Ange Postecoglou va dire devoir redresser la barre, sous peine d’être aussi menacé.

