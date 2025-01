Pronostic Tottenham Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle et Isak profitent de la méforme des Spurs

Tottenham traverse une période compliquée cette saison, occupant une décevante 11e place en Premier League, loin des standards du Big 4. Avec 6 points de retard sur le top 6 et donc une qualification européenne, les Spurs peinent à se relever : ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs, dont des défaites contre des équipes comme Bournemouth, Nottingham Forest et Chelsea. Un nul décevant face aux relégables Wolves illustre leurs difficultés actuelles. De plus, l’équipe est affaiblie par de nombreuses absences clés en défense, notamment Romero, Van de Ven et leur gardien Vicario. Malgré un secteur offensif performant (Son, Maddison, Kulusevski, Johnson), leurs failles défensives récurrentes laissent penser que Newcastle, en bonne forme, pourrait tirer parti de cette instabilité.

Newcastle, après une période d’irrégularité en Premier League, semble renaître grâce à des victoires convaincantes contre Leicester, Brentford, Ipswich, et Aston Villa. Malgré l’absence de plusieurs remplaçants et les incertitudes autour de certains cadres, l’équipe s’appuie sur l’international suédois Alexander Isak. Auteur de 11 buts en championnat, dont un triplé éclatant face à Ipswich, et avec 7 réalisations lors des 6 derniers matchs, Isak apparaît comme la principale arme offensive des Magpies, prêt à briller à nouveau dans ce contexte favorable.

