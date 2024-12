Des clubs anglais prêts à dégainer une offre pour Abdukodir Khusanov cet hiver ?

Bien loin du charbon habituel, les Corons du Racing Club de Lens viennent de tomber sur une pépite très inhabituelle.

Originaire des bassins miniers d’uranium, au nom compliqué à retenir mais à l’identité unique dont nous nous souviendrons : Abdukodir Khusanov, le crack ouzbek. Il arrive à l’été 2023 en provenance du très célèbre club Energetik-BGU Minsk (relégable de D2 biélorusse tout de même) pour un montant de 100 000 euros. À se demander comment les scouts lensois ont trouvé le jeune joueur, mais il faut reconnaitre qu’ils ont eu le nez creux.

Né en 2004, le défenseur central de 20 ans devient le premier pensionnaire ouzbek de l’histoire de la Ligue 1, et brille sur les terrains de l’Hexagone, en qualité deuxième meilleur intercepteur, permettant ainsi à son club d’être la troisième meilleure défense du championnat avec seulement 12 but encaissés et 6 clean sheets.

Tottenham et Newcastle à l’affût ?

Petite devinette : dans quel championnat la hype va se mettre à monter soudainement ? Quel club peut dégainer un chèque colossal pour un jeune joueur avec seulement une vingtaine de matchs de Ligue 1 dans les jambes ? Vous l’aurez compris, Khusanov tape dans l’œil de grosses écuries anglaises.

Certaines d’entre elles seraient même tentées de l’attirer dès le mercato hivernal. Selon les informations du Telegraph, Tottenham serait sur le dossier pour pallier les blessures de Cristian Romero et Micky Van de Ven, quand Newcastle pourrait s’aligner sur une éventuelle offre de 25 millions d’euros pour le défenseur.

Des premières rumeurs à un transfert, il y a un gros pas. Et surtout : le bonhomme est sous contrat avec Lens jusqu’en 2027. Les Sang et Or peuvent se rassurer, ils sont en position de force.

