Battu à domicile par West Ham, Newcastle perd des plumes

Newcastle 0-2 West Ham

Buts : Souček (10e) et Wan-Bissaka (59e) pour les Hammers.

Le Jambon de l’Ouest s’impose à Nouveau Château.

La douzième journée de Premier League s’est clôturée ce lundi avec la victoire de West Ham à St James’ Park face à Newcastle (0-2). Les Hammers ont rapidement pris les commandes de la partie : après dix minutes, Tomáš Souček a placé un bon coup de casque sur corner pour ouvrir le score (0-1, 10e). Les hommes de Julen Lopetegui ont ensuite doublé la mise en seconde période via Aaron Wan-Bissaka, qui a débloqué son compteur avec le club londonien d’une frappe croisée dans la surface (0-2, 59e).

Grâce à ce succès, West Ham reste quatorzième, mais prend six points d’avance sur la zone rouge, actuellement occupée par Ipswich Town, Wolverhampton et Southampton. De quoi donner un peu d’air à Lopetegui, lui dont l’avenir outre-Manche semblait menacé au vu des piètres résultats de son équipe. Extrêmement décevant ce lundi soir, Newcastle voit de son côté sa série de trois victoires consécutives prendre fin. Les Magpies, dixièmes du classement, pointent à une unité de la sixième et dernière place européenne qu’occupe Tottenham avec 19 points.

Un petit chèque des Saoudiens au mercato d’hiver sera le bienvenu.

