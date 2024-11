Pronostic Newcastle West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle se replace face à West Ham

L’arrivée de propriétaires saoudiens à la tête de Newcastle a permis au club de retrouver la Ligue des champions l’an passé. Toutefois, les Magpies ne sont pas parvenus à enchaîner et ne disputent pas de compétition européenne cette saison. Concentrés sur la Premier League, les hommes d’Eddie Howe veulent finir parmi les 4 premiers, mais la concurrence est rude car les Liverpool, Man City, Arsenal sont toujours aussi forts tandis qu’Aston Villa ou Chelsea affichent de belles promesses. Actuellement, Newcastle occupe la 8e place de Premier League mais accuse 1 seul point de retard sur Chelsea, 3e. Bien rentré dans sa saison, le club du nord de l’Angleterre a connu un passage délicat au cœur de l’automne avec 5 journées sans la moindre victoire. Les Magpies se sont repris lors des 2 dernières journées en s’imposant face à 2 adversaires directs, Arsenal (1-0) et Nottingham (1-3). De plus, les partenaires de Bruno Guimarães sont qualifiés pour les quarts de finale de la Carabao Cup où ils affronteront Brentford. Avec Isak, Gordon, Barnes, Joelington ou Tonali, Newcastle possède d’excellents éléments. Avec 4 buts en 9 matchs, Isak reste le meilleur buteur du club.

En face, West Ham a été sous David Moyes une équipe qui réussissait à accrocher régulièrement une place en Ligue Conférence. Les Hammers ont par ailleurs remporté cette compétition avec l’Écossais à sa tête en dominant la Fiorentina. L’an passé, la saison fut plus compliquée et les dirigeants londoniens ont décidé de partir sur un nouveau chapitre avec Lopetegui. Le début de saison des Londoniens est loin de répondre aux attentes puisque West Ham est seulement 14e. Les Hammers sont dans un moment charnière qui peut leur permettre de basculer soit dans la course à l’Europe soit dans la lutte pour le maintien. Actuellement, les partenaires d’Areola possèdent 5 points de plus que Crystal Palace, premier relégable. Lors des dernières journées, West Ham s’est imposé contre Man U, mais a ensuite encaissé une lourde défaite à Nottingham (3-0). Finalement, avant la coupure internationale, les Hammers ont été tenus en échec à domicile par Everton. Les joueurs majeurs de cette équipe sont Paquetá, Bowen et le très convoité Kudus. Arrivé cet été, Füllkrug est sur le flanc. Poussé par St James’ Park, Newcastle devrait se replacer en dominant West Ham qui a perdu lourdement ses 2 derniers déplacements : 3-0 à Notthingam et 4-1 du côté de Tottenham.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

